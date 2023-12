Dezinformátor Čermák si začne odpykávat trest. Poláci ho v pondělí předají Čechům

O chystaném předání do Česka napsal server iDnes.cz na základě informací od soudce plzeňského krajského soudu Tomáše Boučka. Policie jej informovala, že předání má proběhnout v pondělí 4. prosince. Čermák je aktuálně v cele lublinské věznice.

Web aktuálně.cz už dříve popsal, jak bude předání vypadat. Zadrženého si předají policejní eskorty obou zemí na společné hranici. Čeští policisté následně odvezou eskortovanou osobu do nejbližšího vězení, aniž by se zdržovali dalšími úkony. Dezinformátor se svým útěkem do Polska zároveň připravil o možnost podmínečného propuštění.

Polská policie v tiskové zprávě k nedávnému zadržení uvedla, že měla informaci, že hledaný muž se pravděpodobně zdržuje v Lublinském vojvodství. Následně došlo k zúžení oblasti možného pobytu Tomáše Č. na hlavní město Lublin, kde byl nakonec zadržen.

"Muž byl zcela překvapen a přesvědčen, že se mu podaří úspěšně skrývat před strážci zákona mimo Českou republiku. Po zatčení byl hledaný muž umístěn do vazby v Lublinu a podroben extradičnímu řízení," sdělili polští policisté.

Plzeňský krajský soud v září vydal na Čermáka mezinárodní zatykač. Informoval o tom server novinky.cz, podle jehož informací policie při domovní prohlídce objevila itinerář cesty do Ruska.

Dezinformátor, který byl na pět a půl roku odsouzen za propagaci terorismu, měl nastoupit do vězení už 23. srpna. Tři dny poté se na sítích objevilo video natočené jeho kamarádem Pavlem Zítkem, na němž Čermák bez dalšího vysvětlení prohlašuje, že se chystá na speciální operaci, což je termín, kterým jinak Moskva označuje svou invazi na sousední Ukrajinu.