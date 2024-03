Do důchodu půjdeme později. Pavel se shodl s koalicí i opozicí, věk odchodu do penze musí růst

Dnes to uvedl Pavel po jednání s vicepremiérem a ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) a zástupci ANO Alenou Schillerovou, Karlem Havlíčkem a Alešem Juchelkou na Pražském hradě.

Pavel vyjádřil zájem pokračovat v podobných debatách o důchodové reformě s vládou i opozicí. Jurečka uvedl, že vláda na dalším jednání nepředloží návrh důchodové reformy; další postup bude záviset na výsledcích debat.

Prezident Pavel i opozice sdílejí názor, že je třeba řešit problematiku důchodové reformy komplexněji. Návrh, který předložilo ministerstvo práce, pokrývá jen část této problematiky. Po dnešním prvním jednání v tomto formátu prezident uvedl, že nebere tuto záležitost pouze jako odškrtnutou položku v programu, ale vnímá to jako významný krok směrem k nalezení společného stanoviska.

Jurečka uvedl, že je otevřen diskusi o mechanismu, který by stanovoval věkovou hranici pro odchod do důchodu. Je podle něj na debatě, zda by to měl být dlouhodobý mechanismus, který by nebyl náchylný na revize ze strany budoucích vlád. Shoda byla dosažena i v tom, že důchodová reforma je nezbytná.

Pokud jde o možnost dřívějšího odchodu do důchodu u náročných pracovních pozic, ministerstvo práce spolu s ministerstvem zdravotnictví podle Jurečky analyzovalo data z posledních deseti let. "Jedná se o pohled na konkrétní pozice, nikoli obecné profese," dodal.