Dobírka se stane minulostí. Roste počet plateb kartou, hitem roku 2023 budou vnořené platby a doručení do pár hodin

Ministerstvo zdravotnictví chce v příštím roce změny v procesu vyjednávání o úhradách zdravotní péče s pojišťovnami. Období, na které by mohly dohody platit, by nově místo ročního mohlo být dvouleté. ČTK a serveru Seznam Zprávy to řekl ministr Vlastimil Válek (TOP 09).