Jak mohlo ke srážce dojít? Jeden vlak na trati neměl co dělat

Dva vlaky se kolem osmé ráno srazily u obce Milavče mezi stanicemi Domažlice a Blížejov. Šlo o expres z Mnichova do Prahy a vlak z Plzně do Domažlic. Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) na twitteru napsal, že expres projel návěstidlo v poloze Stůj ve výhybně Radonice na Domažlicku a srazil se s osobním vlakem. To potvrdil i Drápal. Upozornil však, že zatím není jasné, zda šlo o chybu strojvedoucího jednoho z vlaků nebo technickou chybu na vlaku či trati.

Podle Drápala je tak nyní brzo na přesnou identifikaci příčin nehody, předběžné závěry by inspekce mohla mít v závěru dnešního dne. Kompletní vyšetřování ovšem potrvá několik měsíců.

Dopravce na místě v úseku mezi Domažlicemi a Staňkovem zajišťuje dopravu náhradními autobusy, a to jak pro dálkovou, tak i regionální dopravu. Dráhy také spustily pro postižené psychologickou linku. Mluvčí společnosti Petr Šťáhlavský ČTK řekl, že postižení budou odškodnění podle práva.

Jde o největší železniční nehodu od minulého léta, kdy si desítky zraněných vyžádala čelní srážka dvou osobních vlaků na jednokolejné trati u obce Pernink na Karlovarsku. Tam 7. července zahynuli dva lidé a dalších 24 bylo zraněno. Jednu oběť a 35 zraněných měla nehoda z loňského 14. července na kraji Českého Brodu, kde osobní vlak narazil do stojícího nákladního expresu. Srážka osobního vlaku, který jel loni 9. září z Klatov do Domažlic, s diagnostickou soupravou tvořenou lokomotivou a měřicím vozem, si vyžádala 19 zraněných.