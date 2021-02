Na Mělnicku vykolejil vlak, nehoda se obešla bez zranění

Událost byla hlášena před 14:00. "Osobní vlak, který jel z Mělníka do Mšena, vykolejil na výhybce. Je to bez zranění, bude tam nějaká škoda, která zatím není vyčíslena," řekl ČTK mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. "Očekává se, že vliv na provoz to bude mít v řádu několika hodin," dodal.

Mluvčí krajských hasičů Vladimíra Kereková ČTK řekla, že šlo o malý motorový vlak. Uvnitř byli dva cestující, kterým se nic nestalo. "Před naším příjezdem vystoupili a odešli pešky," dodala mluvčí.

Náhradní dopravu na regionální trati mezi Mělníkem a Mšenem zajišťují autobusy.