Náklaďák převážející kapry skončil u Zlína v potoce, tři lidé zraněni

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Nákladní vůz převážející kapry havaroval dnes v Bohuslavicích u Zlína, sjel do potoka. Tři lidé utrpěli při nehodě zranění. Kapry přemístili hasiči z koryta potoka do napuštěných kádí. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí hasičů Pavel Řezníček.