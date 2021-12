Namrzlé silnice řidičům od rána komplikují dopravu

V Královéhradeckém kraji se na silnicích může tvořit po nočním poklesu teplot pod nulu námraza. Řidiči musejí být opatrní zejména na Jičínsku a Rychnovsku. V Krkonoších si musejí dát pozor i na silný vítr. Kvůli silnému větru se dnes nerozjel horní úsek lanovky na Sněžku. Na nesolených silnicích v Krkonoších, v Orlických horách a na Broumovsku místy leží vrstva ujetého či zledovatělého sněhu, uvedli silničáři.

Na horách v kraji by dnes podle meteorologů mohlo sněžit. V ostatních částech regionu by se mohly objevit sněhové přeháňky. Teploty by se měly pohybovat kolem nuly, na horách od minus dvou do minus pěti stupňů Celsia.

Kvůli namrzlému trolejovému vedení je omezený provoz vlaků mezi stanicemi Benešov a Strančice. Některé vlaky byly dnes ráno odřeknuty, jiné nabírají zpoždění až několik desítek minut, jezdí se zde pouze po jedné traťové koleji. Vyplývá to z informací na webu Českých drah.

"Provoz na benešovské trati 221 komplikuje námraza trolejového vedení. Na části trati je možný provoz pouze po jedné traťové koleji. Dochází k výraznému zpoždění vlaků," uvedla na twitteru Pražská integrovaná doprava (PID).

Na jiných tratích ve středních Čechách je dnes ráno situace klidná. Komplikace nejsou hlášené ani ze silnic, s opatrností jsou sjízdné všechny vozovky druhé a třetí třídy. Řidiči by si ale měli dávat pozor také na dálnici D8 a silnicích první třídy číslo tři, devět a 16. V kraji fouká slabý vítr a je převážně oblačno, ale bez srážek.

Mokré silnice na Vsetínsku mohou dnes ráno místy namrzat. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností, stejně jako většina ostatních vozovek ve Zlínském kraji. Také ty jsou zpravidla po chemickém ošetření holé a mokré. Vyplývá to z údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD).

Ve Zlínském kraji je dnes většinou zataženo bez srážek, na Uherskohradišťsku oblačno. Vane slabý vítr. Teploty se v regionu ráno pohybovaly od minus jednoho do plus tří stupňů Celsia.

I silnice na Vysočině v noci na dnešek po dešti začaly namrzat. Vyjelo okolo 100 sypačů. Solené vozovky jsou mokré, jinde s drtí. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností, řekl ČTK dispečer krajské správy a údržby Roman Hubený. Teploty se dnes ráno v kraji pohybovaly od jednoho do minus dvou stupňů Celsia.

"Klouzat to může tam, kde se nesolí," uvedl dispečer. V místech, kde padal déšť se sněhem, může být i slabá vrstva sněhu.

Podle policejního webu uvízl kolem 06:00 kamion na silnici 128 u obce Bratřice na Pelhřimovsku, blokoval jeden jízdní pruh.