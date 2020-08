Obchvat Buštěhradu nebude možné postavit brzy bez shody obcí

Obchvat má tvořit silnice I/61, která spojuje Kladno s dálnicí D7 a Prahou. Po dokončení studie bude podle Martina Bučka z tiskového oddělení ŘSD rozhodnuto co dál v závislosti na stanoviscích a názorech obcí. Do rozhodování mohou promluvit i výsledky ekonomického hodnocení variant, případně názor ministerstva dopravy, jehož centrální komise musí záměr schválit, sdělil na dotaz ČTK Buček. ŘSD podle něj v tuto chvíli nepreferuje žádnou z variant.

"Bez všeobecné shody alespoň zastupitelstev dotčených obcí není reálné takovou stavbu v rozumném časovém horizontu připravit," uvedl Buček. Při hledání tras projektanti vychází z možností, které vymezují obecní územní plány i krajské zásady územního rozvoje. Volbu vedení silnice mohou ovlivnit i posudky vlivu na životní prostředí (EIA). "Pokud se nenajde všeobecně přijatelná varianta, na které by panovala rámcová shoda mezi všemi obcemi, je možné posoudit více variant v procesu EIA," dodal Buček.

Nebude-li shoda, mohou dle něj následovat dodatečné prověřovací studie a příprava se může prodloužit o několik let nebo opět zastavit. "V tuto chvíli se dá horizont výstavby těžko odhadovat. Pokud by panovala shoda nad jednou z variant, dá se předpokládat pět až deset let, tj. po roce 2025," doplnil Buček.

Buštěhradští zastupitelé se ve středu vyslovili pro takzvanou třetí variantu, kdy by silnice vedla po stávající trase, upravily by se ale křižovatky a přibyla by protihluková stěna.

Varianty jedna a dvě představují přeložku silnice I/61 od jižní části Buštěhradu na severní část, liší se mimo jiné místem napojení na silnice u Kladna a vedením průmyslovou zónou. Přeložka by trasu odvedla od Lidic a Makotřas, proto vedení těchto obcí preferuje variantu jedna.

Zatímco někteří obyvatelé Buštěhradu žijící u I/61 preferují variantu, která by provoz odvedla jinam, jiní přeložku kritizují například kvůli vlivu na životní prostředí.