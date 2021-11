Ranní sněžení na jižní Moravě komplikuje dopravu, v Brně vyjely sypače

V Brně vyjely sypače do ulic až mezi 08:00 a 09:00, a to hned všech 21 vozů. "Upozorňujeme řidiče na nutnost opatrné jízdy, a to zejména ve výše položených oblastech Brna," uvedl provozní ředitel Brněnských komunikací Jan Klištinec.

V lesních úsecích a mrazových kotlinách může vznikat náledí, informovala Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje na svém webu. Varování se týká zejména Brna a Brněnska, Vyškovska, Blanenska, ale také silnice číslo 43 z Brna do Svitav nebo zalesněných částí Znojemska.

Z důvodu sněžení a nesjízdných komunikací očekávejte komplikace v dopravě a zpoždění spojů, varoval na svém webu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje.

Autobusy se kvůli sněhu zpožďují, do některých obcí nezajíždí

Silné sněžení v části Jihomoravského kraje přerostlo v kalamitu. Autobusové linky mají potíže hlavně na Blanensku a Znojemsku, zpožďují se, do některých obcí nezajíždí, plyne z informací od dopravců a silničářů.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje na svém webu informuje o sněhové kalamitě na Blanensku. Problémy se týkají nejméně deseti linek, které obsluhují okolí Blanska a obce v Moravském krasu a na Drahanské vrchovině.

Komplikace v dopravě a zpoždění spojů musejí očekávat také lidé na Znojemsku. Výrazné zpoždění tam má hlavně linka ze Znojma do Hostimi a zpět. Kvůli nesjízdné komunikaci se autobus nedostal ani do Biskoupek na Brněnsku a Němčiček na Znojemsku.

Problémy jsou také ve vyšších partiích krajského města, například na silnici mezi Soběšicemi a Útěchovem a také v Kohoutovicích na Žebětínské ulici. Dopravní podnik průběžně o komplikacích informuje na svém webu a sociálních sítích.