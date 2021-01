V části Česka začalo vydatně sněžit. Jsou hlášeny komplikace v dopravě

"Horší je situace na Českokrumlovsku a Jindřichohradecku. Na severu kraje je to zatím příznivější, ale postupně se to vyrovná," uvedla. Silničáři v kraji vyrazili podle ní do terénu kolem 4:30. Všechny vozovky jsou sjízdné, ale řidiči musí počítat s tím, že někde leží sníh a někde může povrch namrzat.

Teploty v regionu se po ránu pohybují kolem nula stupňů Celsia. Podle meteorologů může během dne napadnout až deset centimetrů mokrého sněhu.

#pocasi Ve středu 6. 1. bude postupovat od jihu tlaková níže. Během dopoledne počítáme na většině území se sněžením.

V jižních a východních Čechách, na Vysočině a na severozápadě Moravy čekáme i trvalejší sněžení, připadne 5-10 cm mokrého sněhu.

Viz mapa 24h úhrnů nového sněhu pic.twitter.com/FNUtIxaWGb — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) January 6, 2021

Silnice na Vysočině jsou kvůli sněžení sjízdné jen s opatrností. Podle dispečera krajské správy a údržby silnic Romana Hubeného už vozovky ošetřilo asi 50 sypačů, především se solí. Budou pokračovat, podle předpovědi má sněžit i během dne.

"Vyjeli jsme v předstihu. Sníh jde od Třebíče, ale už je i na Jihlavsku, zatím je to bez problém, ale sjízdné se zvýšenou opatrností. Silnice jsou po chemickém ošetření mokré," řekl Hubený. Napadnout může podle něho až deset centimetrů sněhu.

Podle předpovědi meteorologů bude dnes na Vysočině sněžení slábnout až večer. Nejvyšší odpolední teploty nepřesáhnou nulu. Slabý vítr do 15 kilometrů za hodinu bude proměnlivý.

Na zbytky rozbředlého sněhu si dnes ráno musí dát pozor řidiči v horských oblastech Olomouckého kraje, kde byly v noci sněhové přeháňky. Silnice v těchto horských oblastech jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Rozbředlý sníh pokrývá silnice ve vyšších polohách Jesenicka a Šumperska. Opatrnost je na místě například na silnici vedoucí přes Červenohorské sedlo. V nižších polohách těchto okresů jsou hlavní silničního tahy po chemickém ošetření holé a mokré.

Silnice na Vsetínsku, především ve vyšších polohách, mohou dnes ráno místy namrzat, případně se na nich může tvořit náledí. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Silnice v ostatních částech Zlínského kraje, tedy na Kroměřížsku, Zlínsku a Uherskohradišťsku, jsou většinou holé a vlhké. Vyplývá to z aktuálních údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Meteorologové dnes v regionu očekávají sněžení.

Méně důležité silnice ve středních a vyšších polohách Jesenicka a Šumperka pokrývá vrstva ujetého sněhu s inertním posypem. Správci silnic upozornili, že místy se tvoří mlha. Na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku byly silnice dnes ráno zpravidla holé a mokré.

Na silnicích ve vyšších polohách Rychnovska hrozí námraza a náledí. Řidiči by měli být opatrní při jízdě do Orlických hor a Krkonoš, kde na cestách leží ujetá vrstva sněhu, která je místy zledovatělá. Pro Rychnovsko na dnešek platí výstraha před sněžením, místy by tam do čtvrtečního rána mohlo napadnout pět až deset centimetrů sněhu, uvedli silničáři a meteorologové v Královéhradeckém kraji.

Dnes by mělo být v kraji zataženo se sněžením, v polohách pod 300 metrů nad mořem se čeká déšť se sněhem. Teploty se ráno pohybovaly od minus jednoho do plus jednoho stupně, na horách bylo kolem minus čtyř stupňů. Přes den by se teploty měly pohybovat o nuly do tří stupňů, na horách od minus dvou do minus pěti stupňů.

V Krkonoších nadále platí první stupeň lavinového nebezpečí. Jde o nejnižší stupeň z pětibodové škály. Na hřebenech hor leží asi 35 centimetrů sněhu.