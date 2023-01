Důchody a daně se musí změnit, řekl Pavel. Na Hradě chce audit

Podle Pavla je nejvyšší čas s reformami začít. "My si opravdu nemůžeme dovolit zase další odklady. Ty by se nám velice vymstily. Čím později s tím začneme, tím horší to bude. Je třeba to začít lidem vysvětlovat," uvedl. Míní, že daňový systém by měli přezkoumat odborníci a měli by připravit nové nastavení, který by měl dostatečný přínos pro státní pokladnu a co nejméně zatěžoval ekonomiku a občany. S výsledným propočítaným modelem a konkrétními návrhy by se měla pak seznámit veřejnost. "To, s čím bychom ji měli seznámit teď, je to, že si nemůžeme dovolit neudělat důchodovou reformu a nevysvětlit na konkrétních příkladech, proč to musíme udělat a jaký by mělo dopad, kdybychom s tím zase chtěli otálet," dodal Pavel.

Podporu prosazování reforem Pavel zmínil jako dlouhodobější úkol. Bez reformních změn se podle prezidenta česká ekonomika neposune kupředu. V nejbližší době se chce soustředit ale na to, jak se v Česku a v jednotlivých regionech daří zvládat ekonomickou krizi.

Česká společnost stárne. Život se prodlužuje a seniorů přibývá. Český důchodový systém se propadá do dluhů. Příjmy z odvodů na pokrytí výdajů na penze nestačí. Letošní schválený rozpočet počítá zatím se schodkem 62,5 miliardy korun. Tato suma nezahrnuje ještě výdaje na plánovanou letní mimořádnou valorizaci důchodů kvůli inflaci. Ekonomové i někteří politici zdůrazňují, že důchodový systém není v nynější podobě udržitelný.

Reformu k zajištění penzí i pro budoucí důchodce slíbila Fialova vláda ve svém programovém prohlášení. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) tento týden novinářům řekl, že chce návrhy v příštích týdnech projednat v koalici i s opozicí, poté je zveřejní. Zatím zmínil třeba dřívější penze pro lidi v náročných profesích či zkrácení povinné doby placení pojistného z 35 na 25 let. Zvednout by se měla i solidární část penze, která je pro všechny stejná. Národní ekonomická rada vlády (NERV) kvůli zadlužování státu doporučila omezit předčasné důchody, zpomalit valorizace či pokračovat od 30. let pak postupně dál v pomalém zvyšování důchodového věku. Odsouvání věkové hranice by se týkalo dnešních třicátníků a dvacátníků. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) radí také sblížit odvody zaměstnanců a živnostníků.

Podle některých expertů je daňový mix v Česku zastaralý a měl by se nastavit jinak. Změny by se mohly týkat třeba majetkových daní.

Pavel chce požádat o další kontrolu na Hradě

Zvolený prezident Petr Pavel bude požadovat na Pražském hradě audit, ideální by podle něj bylo, kdyby se stihl do jeho inaugurace, která byla ohlášena na 9. března. Důvodem jsou mimo jiné nedořešené skartace, řekl dnes Pavel v rozhovoru pro televizi Nova. Chtěl by to probrat příští týden se šéfem Národního kontrolního úřadu NKÚ, který dokončil kontrolu hospodaření Kanceláře prezidenta republiky loni v prosinci. Před rokem kontroloval nakládání s utajovanými informacemi Národní bezpečnostní úřad (NBÚ).

"Ideální by to bylo samozřejmě do inaugurace, ale teď se mi opravdu o tom těžko mluví, když jsem ještě s nikým z NKÚ nemluvil," uvedl Pavel k termínu auditu. Chce mít ale "klidné svědomí, že to, co přebíráme, přebíráme v pořádku, že tam na nás nebudou čekat nějací kostlivci ve skříních." Poukázal na podezření z neoprávněného nakládání s utajovanými dokumenty a jejich skartací na Hradě za éry Miloše Zemana. "Pokud tam došlo ke skartaci asi 38 utajovaných dokumentů mimo pravidla, tak je potřeba vědět, jak celý ten problém byl vyřešen a uzavřen," dodal Pavel.

Ministerstvo vnitra loni udělilo Kanceláři prezidenta republiky pokutu 60.000 korun za vedení spisové služby. V případu šlo i o skartaci dvou utajovaných dokumentů. Skartaci nařídil předloni v listopadu Zemanův kancléř Vladimír Mynář. Podle pracovnic Pražského hradu byly oba dokumenty zničeny omylem. Skartaci odhalila Národní centrála proti organizovanému zločinu. Její detektivové na Hradě kontrolovali, zda někdo neoprávněně nemanipuloval se zprávou o výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku, ze kterého české tajné služby podezřívají příslušníky ruské tajné služby GRU.

Petr Pavel dnes Novět také řekl, že kromě ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského dnes mluvil s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, s níž se setkával už dobách, kdy byl předsedou Vojenského výboru NATO. Uvedl, že by se s ní chtěl sejít v Bruselu ještě před svou inaugurací, neboť není důvod otálet. Podniknout chce i návštěvu Polska na pozvání prezidenta Andrzeje Dudy.