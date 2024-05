Důchody: Jurečka zváží návrh, který by upravil věk odchodu do penze

Demografové navrhují, aby se hranice věku odchodu do důchodu posouvala plynule a pomaleji o měsíc za rok. Důchodový věk lidí narozených v roce 2000 by tak byl podle grafů téměř o dva roky nižší, než je současný vládní záměr.

Jurečka ve čtvrtek uvedl, že je připraven tento návrh podrobit simulačnímu modelu, který ukáže, co by to znamenalo z hlediska bilance důchodového systému.

"Bude to rozhodně znamenat, že ten náš cíl nebude minus jedno procento HDP kolem roku 2050. Bude to rozhodně znamenat propad. Nedokážu říct v tento okamžik kolik. Ale rozhodně opravdu beru vážně zabývat se otázkou nastavení principu, který demografové navrhují na základě jiné prognózy," poznamenal.

Fialova vláda podle ministra nechce nechávat rozhodnutí na některém z příštích kabinetů. Jurečka se domnívá, že klíčová jednání nastanou před druhým čtením zákona v Poslanecké sněmovně, kdy se stanoví, které úpravy důchodové reformy budou ještě přípustné. Do té doby jsou podle něj možná jednání s opozicí.

Vládní ODS v úterý informovala, že poslanci v tomto týdnu s největší pravděpodobností sesbírají dostatek podpisů na svolání mimořádné schůze k projednávání důchodové reformy v příštím týdnu.