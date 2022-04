Asi 6000 žádostí o solidární příspěvek musí lidé opravit, či doplnit

O solidární příspěvek je možné žádat od 11. dubna. Lidé, kteří zdarma ubytují příchozí z válečných oblastí na nejméně 16 dnů v měsíci v kuse, mohou od státu na pokrytí nákladů získat 3000 korun na osobu. Na domácnost na měsíc je to pak nejvýš 12.000 korun. Kvůli náporu na úřady a technickým potížím se vyřizování protahovalo.

"Připraveno k výplatě je 3982 žádostí, první peníze přijdou již dnes. U 6037 žádostí musí dojít k opravě chyb či doplnění. V aplikaci je u žádosti uvedeno, o jakou chybu se jedná, zda je možné ji opravit a jak to udělat," uvedlo ministerstvo.

V pondělí úřad sdělil, že eviduje 9823 žádostí o příspěvek na 28.301 ubytovaných uprchlíků s vízem k ochraně. Aktuální celkové údaje dnes zatím nesdělil. Zmíněných neúplných, chybných a vyřízených žádostí je celkem 10.019. Není ale jasné, zda už úřady zpracovaly všechny podané žádosti.

O solidární příspěvek je možné žádat jen elektronicky. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) se už předminulý týden omluvil za potíže s vyřizováním kvůli problémům systému a náporu na úřady práce. Uvedl, že zatížení je nyní enormní. Řekl tehdy, že úředníci běžně za měsíc vyřizují kolem 600.000 až 700.000 případů, za poslední měsíc a půl o 300.000 víc.

Příspěvek je možné žádat na ubytování, které má prostor na odpočinek, pro přípravu jídla a osobní hygienu, záchod a přístup k pitné vodě. Dávka v nynější výší se má poskytovat do konce června. Jurečka před nedávnem řekl, že se už pracuje na návrhu úprav nastavení podpory. Odlišit by se měla částka za ubytování v pokoji a bytě, zohlednit by se mohly i případné výdaje na opravu a dovybavení neobsazeného bytu, přiblížil ministr práce.

Experti na sociální problematiku poskytování stejné částky za pokoj či celý byt kritizují. Doporučují také vyplácet podporu po omezenou dobu a případně postupně snižovat, když si příchozí najdou práci. Podle nedávné studie o integraci uprchlíků, na které se podílely agentura PAQ Research, České priority a řada expertů z různých organizací a institucí, by při čtyřtisícovém příspěvku na osobu byli majitelé ochotni pronajmout až kolem 50.000 bytů.