Epidemie ukázala slabiny sociálního systému, míní experti

Podle politického náměstka ministryně práce Michala Pícla (ČSSD) resort reagoval v krizi rychle, přijal řadu opatření a chystá další.

"Mechanismus se rozdrolil a nefunguje, jak bychom potřebovali... V určitém čase polovina dávek byla vyplácena se zpožděním, nebo byla zamítnuta. Dávka mimořádné okamžité pomoci není řešením," uvedl ředitel Institutu pro sociální inkluzi (IPSI) Martin Šimáček. Podle něj je vyřizování dávek složité a byrokratické. "Na každou pětikorunu vyplacené mimořádné okamžité pomoci jsou skoro čtyři koruny na samotný proces," dodal Šimáček.

Zástupci organizací na pomoc lidem v tísni dnes uváděli, že jejich klienti čekali na dávky hmotné nouze někdy i dva měsíce a na mimořádnou okamžitou pomoc měsíc. Trvalo i vyplácení ošetřovného. Formuláře žádostí jsou složité. Pro elektronická podání je nutné mít elektronický podpis. Experti kritizovali, že pracovníci na dohodu pomoc od státu nedostali. Poukazovali i na nevstřícný přístup úřadů práce. Naopak chválili prodloužení a zvýšení ošetřovného či zjednodušení pravidel pro vyplácení mimořádné dávky bez posuzování majetku.

"Koronavirus ukázal spoustu bolavých míst, které ministerstvo práce má," připustil Pícl. Podle politického náměstka ale resort rychle reagoval a prosadil změny v ošetřovném či kurzarbeitový program Antivirus s příspěvky na mzdy.

Pícl řekl, že ministerstvo chystá "akční plán" na podporu zaměstnanosti, který chce předložit vládě. O plánu na svém facebooku informovala i šéfka resortu Jana Maláčová (ČSSD). "Už teď připravujeme plán pro případ masivního nárůstu nezaměstnanosti. Říkáme mu Nárazník," uvedla. Už dřív řekla, že pokud by se nezaměstnanost skokově zvedla, navrhne zvýšení podpor.

Úpravu podpor v nezaměstnanosti doporučují i experti. Podle sociologa Dana Prokopa by také přídavky na děti mohly být pro víc rodin. Mohla by se stanovit i minimální částka ošetřovného. Místo mimořádné okamžité pomoci by se pro případ krize mohl zavést minimální příjem, uvedl Šimáček. Změnit by se měl i přístup úřadů práce, shodli se zástupci organizací na pomoc lidem v tísni.