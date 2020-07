Maláčová apeluje na prodloužení Antiviru. Je levnější než dávky, tvrdí

"Program by měl být do konce roku prodloužen,“ nechala se v pořadu Pro a proti stanice Český rozhlas Plus slyšet šéfka resortu práce. "Je to dobře zacílený program, dosud stál 14,5 miliardy korun. A je mnohem levnější podporovat firmy, aby nekrachovaly, než aby tito lidé šli na úřad práce," podotkla.

Zato ekonom působící v odborné platformě KoroNERV-20 Radim Dohnal je jiného názoru. "Lidé z firem mi program popisují spíše jako prodlužování stavu jistoty a nejistoty. Má své výhody, ale brzy by to chtělo, aby se stát začal z ekonomiky stahovat a program omezoval, jako to dělají jiné země," vysvětlil s poznámkou, že nemá nic proti jeho prodloužení, ale uvítal by v něm jisté systémové změny.

"Antivirus nám pomáhá udržovat pracovní morálku, návyky těchto lidí a také náladu ve společnosti. Získáváme čas, aby se firmy opět mohly postavit na nohy, a prostor, abychom naši ekonomiku mohli dát zase do pořádku." Jana Maláčová

Maláčová diskuze o budoucí podobě Antiviru vítá, ba dokonce je označuje za žádoucí. "Ale velmi neplodná je debata o tom, že bychom jako stát měli ustupovat z ekonomiky. Dokud je Antivirus levnější než vyplácení dávek v nezaměstnanosti, tak jsem pro prodloužení do konce roku,“ řekla.

Zároveň také zdůraznila, že zaměstnanci patří do jedné z posledních skupin platící daně, přičemž na dani z příjmu fyzických osob stojí státní pokladna. Částku 14 miliard navíc nepovažuje za příliš vysokou a je toho názoru, že si pracující lidé ochranu zaslouží, a že by na nich nemělo zůstat pomyslné břemeno.

2 miliardy za procento nezaměstnanosti

Ekonom ale zdůraznil potřebu rozlišování krátkodobého a dlouhodobého horizontu, přičemž u antiviru se počítá také se spoluúčastí zaměstnavatelů, kteří rozhodují o svých zaměstnancích a jsou často také zatížení odstupným.

Ministryně práce si ale nadále trvá na tom, že je důležité hlavně udržet pracovní místa, protože každé procento nezaměstnanosti znamená dvě miliardy ze státního rozpočtu. "To jedno procento je asi 70 tisíc lidí," vysvětlila Maláčová.

"Antivirus je levnější, dává čas firmám se konsolidovat a zabojovat o život. V momentě, kdy budeme mít několik set tisíc lidí navíc na úřadech práce, tak bude velmi složité ekonomiku restartovat," podotkla.

"Program měl smysl v době nouzového stavu. Ale množství firem mělo problémy už předtím a tímto se jen prodlužuje status quo a znemožňuje se firmě i zaměstnancům, aby se restrukturalizovali." Radim Dohnal

"Program byl už prodloužen, ale v Německu vědí, že poběží do konce roku, ve Španělsku mají graduální snižování do konce září... Prodlužování a posouvání vyvolává v lidech málo jistoty, takže odkládají svou spotřebu, a to dělá malou důvěru ve stát," nastínil ekonom obavy firem, které žijí v nejistotě.

„Ať program běží do konce roku v nějaké menší podobě, aby se stát pomalu stahoval, přecházelo to do standardní podpory v nezaměstnanosti a pojďme se bavit o její výši,“ dodal

"Ale dosud jsme byli úspěšní, nízká míra nezaměstnanosti svědčí o mnohém. Upřímně říkám, že si kupujeme čas, chceme, aby firmy byly životaschopné a mohly se postavit na nohy. Připravujeme další programy a děláme v tuto chvíli maximum,“ připomněla ministryně práce.