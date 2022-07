Podpora na zdravotní diety pro pacienty v hmotné nouzi by se mohla od října zvýšit

Počítá s tím navrhovaná vyhláška, kterou zveřejnila na svém webu vláda. Ministerstvo práce už dřív oznámilo, že navýšení částek má patřit mezi opatření ke zmírnění dopadů zdražování na lidi se zdravotním handicapem. Stát by na ně v posledním čtvrtletí vydal 3,9 milionu korun navíc.

"S ohledem na současný skokový nárůst inflace a v důsledku toho stále rostoucích cen potravin je za současného stavu nezbytné reagovat navýšením předmětných částek (na diety)," uvedlo ministerstvo práce v podkladech k vyhlášce. Poukazuje na to, že se podpora v posledních deseti letech neupravovala. Připomínky mohou instituce a organizace podávat do 11. srpna.

Zvýšení částek na výživu je pro lidi v hmotné nouzi, kteří mají kvůli zdraví dietu třeba při dialýze, celiakii, osteoporóze, cukrovce či v těhotenství. Měsíčně mohou podporu pobírat k příspěvku na živobytí. Tato pomoc se zavedla od ledna 2007. Částky se zatím upravovaly jen jednou, a to od roku 2012. Tehdy se navýšily o čtyři procenta. Ministerstvo poukazuje na to, že za posledních deset let se rostoucí ceny nijak nezohlednily. Lídři koaličních stran se na svém jednání rozhodli částky upravit o 9,5 procenta. "Jedná se tedy o politické rozhodnutí. Hlavním cílem navrhované úpravy je přiblížení reálné hodnoty částek dietního stravování," uvedlo ministerstvo.

Na nízkobílkovinnou dietu by se částka měla podle návrhu zvednout z 1380 na 1511 korun. U diety při dialýze by to mělo být místo tisícikoruny 1095 korun. Kvůli cholesterolu by podpora měla činit 1150 místo nynějších 1050 korun. U diety kvůli cukrovce by částka vzrostla z 1130 na 1238 korun, u fenylketonurie z 2220 na 2431 korun, u celiakie z 2800 na 3066 korun, u diety při osteoporóze z 1090 na 1194 korun, při intoleranci na laktózu z 1070 na 1172 korun a u diety v těhotenství z 1100 na 1205 korun.

Pro nárok na podporu se posuzuje nejen příjem a majetek žadatele, ale i členů domácnosti. Navýšení je jen pro lidi v hmotné nouzi. Kolik potřebných pomoc dostává, resort neupřesnil.