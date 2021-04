Sociální výdaje loni meziročně vzrostly o více než 83 miliard korun

Sociální výdaje zahrnují peníze na dávky hmotné nouze a státní sociální podpory, dávky pro postižené i pěstouny, nemocenské, důchody, příspěvky na péči a podpory v nezaměstnanosti. Loni stát celkem poskytl téměř 666,5 miliardy korun. O rok dřív to bylo přes 583,1 miliardy. Za většinu navýšení mohou takzvané mandatorní výdaje, které se musí podle zákona vyplatit.

Podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) loni celkové výdaje státu vzrostly o 291 miliard, z nich ale minimálně 147 miliard s covidovou pomocí nesouviselo. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) řekla, že se peníze na opatření využily, a to třeba na navýšení dávek kvůli dopadům koronaviru.

Koronavirová krize se promítla do podpor v nezaměstnanosti. Vyplatilo se o 2,4 miliardy korun více. Celkem 16,3 miliardy Kč meziročně navíc putovalo do nemocenských dávek. Z toho se 9,7 miliardy korun využilo na ošetřovné, školy byly několik měsíců zavřené. Na dávky v hmotné nouzi se utratilo zhruba o 379 milionů korun víc. Naopak na příspěvky na bydlení či přídavky na dítě se vydalo méně než v roce 2019. Ze zprávy tak vyplývá, že s krizí tedy souviselo nejvýš 19 miliard korun. To je necelá čtvrtina navýšených výdajů. Za částí sumy je i valorizace dávek a růst výdělků, z nichž se pomoc stanovuje.

Víc než polovina navýšených loňských výdajů putovala do důchodů. Lednové přidání si vyžádalo zhruba 32,4 miliardy korun. Bylo vyšší, než stanovil zákon. Dalších 14,7 miliardy se pak využilo na příspěvek 5000 korun k důchodu, o kterém kabinet rozhodl krátce před krajskými volbami. Opoziční politici mluvili o úplatku voličům. Ekonomové zas poukazovali na to, že seniorům příjem v krizi neklesl.

Víc o 3,3 miliardy korun se meziročně vyplatilo na příspěvek na péči. Důvodem je předcovidové navýšení dávky pro část lidí a také růst počtu těch, kteří se bez pomoci neobejdou. Zhruba o 13,8 miliardy Kč byly meziročně vyšší výdaje na dávky státní sociální podpory. Za nárůstem je navýšení rodičovské ještě před epidemií.

Sociální výdaje se zvedají každý rok. Důvodem jsou valorizace, které nařizuje zákon. V posledních letech po nástupu Babišovy vlády nárůst zrychlil. Zatímco v roce 2015 se výdaje meziročně zvýšily o 2,1 procenta a v roce 2016 o 1,4 procenta, po volbách v roce 2018 to bylo o 5,1 procenta a předloni o 8,2 procenta. Někteří politici a ekonomové to kritizují. Varují před růstem mandatorních výdajů bez reforem.