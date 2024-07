Dva nové bloky jaderné elektrárny Dukovany postaví Korejci, rozhodla vláda

Vláda na základě nabídek od dvou uchazečů, francouzské EdF a korejské KHNP, rozhodla, že zahájí jednání o výstavbě dvou bloků v Dukovanech a o možnosti zasmluvnit závazné opce na další nové zdroje v Temelíně. Rozhodnutí vlády o preferovaném uchazeči posílí energetickou nezávislost země a nabídne obrovské příležitosti pro tuzemský průmysl i ekonomiku.

"Rozhodujeme o projektu na další desítky let. Česká republika musí být co nejvíce energeticky soběstačná a české domácnosti i česká ekonomika musí mít zajištěny dostatečné dodávky energií za přijatelnou cenu. Tento projekt nám to zajistí a s tím i vysokou kvalitu života, prosperitu i konkurenceschopnost naší ekonomiky," řekl premiér Petr Fiala (ODS).

"Naším cílem bylo přijít s takovým řešením, které bude ekonomicky racionální a zajistí dostatek energie za přijatelnou cenu. Nabídka korejské společnosti KHNP tyto parametry splňuje. Zároveň přinese významný impuls pro rozvoj české ekonomiky díky zapojení českého průmyslu v rozsahu zhruba 60 procent," dodal.

Nabídky byly porovnány podle stejného kritéria, a to ceny na vyrobenou megawatthodinu, za jakou by vyráběl elektřinu nový blok od každého z uchazečů, při zohlednění všech známých rizik, která jsou s nabídkami obou uchazečů spojena. Do hodnocení nabídek bylo zapojeno zhruba 200 expertů, kteří postupovali v souladu s doporučením Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). Při preferované variantě, tedy výstavbě dvou bloků v jedné lokalitě zároveň, je nabízená cena u preferovaného uchazeče okolo 200 miliard korun za jeden blok.

"Jedná se o skutečně historický projekt. Proto jsme velmi pečlivě prověřili hodnocení nabídek od skupiny ČEZ a zvážili veškeré možnosti dalšího postupu. Je jednoznačné, že preferovaný uchazeč nabídl lepší cenu a spolehlivější záruky kontroly nákladů, stejně jako harmonogramu celého projektu," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).

Vláda rozhodla, že s preferovaným uchazečem bude zahájeno jednání o výstavbě dvou bloků v lokalitě Dukovany a zároveň o zasmluvnění opce až na pět let, během kterých bude možné rozhodnout o výstavbě dalších dvou bloků v lokalitě Temelín.

"Nyní nám jádro zajišťuje více než třetinu naší spotřeby elektřiny a v budoucnosti by to měla být zhruba polovina. Proto je pro nás jeho rozvoj naprosto zásadní. Varianta výstavby dvou bloků v jedné lokalitě zároveň zajistí, že mnohé práce nebude nutné provádět dvakrát, a umožní využít úspory z rozsahu, takže povede k výraznému snížení nákladů. Konkrétně asi o dvacet procent na jeden blok. Proto jsme tuto variantu zvolili. O případném využití opce na výstavbu dalších dvou bloků bude možné rozhodnout mimo jiné v návaznosti na rozvoj české energetiky," dodal Síkela s tím, že dlouhodobě usiluje o co nejširší zapojení českého průmyslu do následné realizace projektu.

Kromě zásadního rozvoje české energetiky se projekt stane také důležitým impulsem pro českou ekonomiku. "Podle některých odhadů přinese každá koruna investovaná do výstavby jaderných bloků až tři koruny pro českou ekonomiku prostřednictvím navazujících investic. Znamená to také vznik kvalifikovaných pracovních míst a následně i zásadní příjmy pro státní veřejné finance," konstatoval ekonomické výhody projektu ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Podle rozhodnutí vlády z ledna 2024 pracuje na modelu financování dalších bloků pracovní skupina právě pod vedením ministerstva financí, návrh modelu bude schválen do konce letošního roku. "Nyní máme schválený model veřejné podpory a financování pro první blok. Ten zahrnuje kombinaci několika nástrojů, které zajistí ekonomickou životaschopnost projektu a ochranu investora před vnějšími riziky. Jde především o státní půjčku v podobě návratné finanční výpomoci se splatností 30 let, která navíc nebude úročená před spuštěním provozu nových bloků. Dále jde o ochranu investora před externími riziky a závazek k výkupu elektřiny po dobu 40 let za předem stanovenou cenu při dodržení principu dvoustranného vyrovnávacího režimu vůči cenovému vývoji na trhu," dodal Stanjura.