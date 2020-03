ČEZ chce z Počerad vypouštět 4x více rtuti nad limit, tvrdí ekologové

ČEZ už dříve uvedl, že kvůli zpřísnění evropských pravidel požádá pro některé své elektrárny a teplárny o dočasné výjimky z emisních limitů. U Počerad firma argumentuje, že je logické, aby opatření provedl už nový majitel, kterým se od roku 2024 stane skupina Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače.

"Elektrárna Počerady bude samozřejmě splňovat i nadále veškeré nynější přísné ekologické limity. Jde ale o elektrárnu, kterou jsme prodali, a proto u ní žádáme o výjimku. Je logické, aby eventuálně nová opatření realizoval již příští vlastník, který elektrárnu převezme na počátku roku 2024," řekl dnes ČTK mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Člen představenstva ČEZ Ladislav Štěpánek na začátku března uvedl, že firma výjimky využívá jen v ojedinělých případech, a to jen na co nejkratší a nezbytně nutnou dobu. "Budoucí celoevropský limit pro rtuť je sedm tisícin miligramu, tedy sedm miliontin gramu v jednom metru krychlovém. To je něco desetkrát menší než je zrnko jemně mleté soli," uvedl tehdy.

Podle ekologů chce ČEZ z Počerad vypouštět ročně 511 na místo 128 kilogramů rtuti. Upozorňují, že firma žádá o výjimku do poloviny roku 2025, i když elektrárna bude mít nového majitele nejpozději od začátku roku 2024. ČEZ nevyužil do konce roku 2019 opci, aby prodej elektrárny společnosti Sev.en Energy odvolal. Změnu majitele dlouhodobě kritizují právě ekologové, vadí jim zejména fakt, že Tykačova firma plánuje provozovat elektrárnu do budoucna déle než ČEZ, ve kterém má 70procentní podíl stát.

Zástupci Sev.en Energy v polovině března uvedli, že plánují zmodernizovat elektrárnu Počerady tak, aby mohla být v provozu i po roce 2028, kdy by měly začít platit další zpřísňující limity Evropské komise. Do elektrárny chce firma investovat řádově miliardy korun. Elektrárny a teplárny po celé Evropě v současnosti řeší jak splní nová evropská pravidla nejlepší dostupné technologie (BAT), která začnou platit v polovině příštího roku. Pravidla se týkají emisí dusíku, tuhých znečišťujících látek, síry, oxidu uhelnatého nebo právě rtuti. Jejich další aktualizace by se pak měla uskutečnit v roce 2028.

ČEZ chce vypouštět z elektrárny Počerady 4x více toxické rtuti, než je limit na ochranu zdraví. Ekologické a právnické organizace se přihlašují do správního řízení o nebezpečné výjimce pro uhelnou elektrárnu. Aneb hlídáme co se děje pod rouškou epidemie. https://t.co/jbX13oATLg — Jiří Koželouh (@JiriKozelouh) March 31, 2020

Mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek dnes uvedl, že prodlužování životnosti Počerad nad rámec jejich životnosti je nesmysl. Míní, že pokud není ČEZ schopen v ní plnit emisní limity, měl by provoz podstatně omezit či rovnou ukončit. "Proč žádá ČEZ o výjimku na tak dlouhou dobu, že z ní bude profitovat jeho přímý konkurent na energetickém trhu, který má elektrárnu v roce 2024 převzít, je velkou záhadou. Jestli to má být ze strany polostátní firmy nějaký geniální podnikatelský záměr, tak ho moc nechápu," dodal. Greenpeace, Hnutí Duha a ekologický spolek právník Frank Bold se podle něj proto přihlásily do správního řízení o výjimce, kterou musí udělit ministerstvo životního prostředí.

Hnutí Arnika loni v říjnu uvedlo, že Počerady jsou spolu s elektrárnou Prunéřov nejhorším českým zdrojem vypouštěné rtuti do ovzduší, vody a půdy. Počerady s Prunéřovem a Tušimicemi jsou i největším českým zdrojem skleníkových plynů. Elektrárna Počerady leží mezi městy Louny a Most. Svým instalovaným výkonem pět krát 200 MW patří k největším uhelným elektrárnám v zemi.