Fischer výsledky nepovažuje za dobré. Podpoří kohokoli, kdo bude stát proti Babišovi

Babiš vedl po sečtení hlasů v polovině okrsků s 38,14 procenta hlasů, na druhém místě byl generál ve výslužbě Petr Pavel, na třetím bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová. Fischer je se 6,42 procenta hlasů na čtvrtém místě.

Fischer poděkoval rodině i týmu za pomoc a podporu v prezidentské kampani. Kampaň podle svého prohlášení založil na silném politickém programu a podpoře od poslanců i senátorů. Do štábu ho přišel podpořit například předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

"Zatím to vypadá, že do druhého kola je v nejlepší pozici postoupit Andrej Babiš. To je výsledek, který nepovažuji za dobrý pro budoucnost České republiky," prohlásil. V případě, že nepostoupí do druhého kola, podpoří Babišova protikandidáta.

Fischer dodal, že měl pro další prezidentské období pečlivý politický program, který dával smysl. Zda se bude v budoucnu účastnit dalších voleb, se poradí se svým týmem.