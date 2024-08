Hasiči po požáru v Českém Švýcarsku posilují kapacity. Stát nakoupí celkem šest vrtulníků

Hasičský záchranný sbor ještě stále pociťuje důsledky náročné likvidace požáru Národního parku České Švýcarsko z léta 2022. „Důkladná analýza průběhu požáru jsou hlavním důvodem ke změnám v celkovém přístupu Hasičského záchranného sboru ČR k problematice hašení lesních požárů, a hlavně k jejich prevenci,“ uvedla mluvčí hasičů Klára Ochmanová ve zprávě zaslané serveru EuroZprávy.cz.

Hasiči pociťují nutnost změn, s čímž souhlasila také Bezpečnostní rada státu. „Za Hasičský záchranný sbor ČR jsme si z těch získaných poznatků vyvodili dvojí: Jednak potřebu co nejrychleji po vzniku požáru nasadit neprodleně maximální množství sil a prostředků, které mohou působit nejen na obvod, ale také na plochu požáru. A jednak jsme stanovili klíčové body, na které je třeba se zaměřit v prevenci,“ shrnul generální ředitel sboru Vladimír Vlček.

Mezi tyto body patří přístupové komunikace pro hasiče, zajištění dostatku vodních zdrojů pro hašení, včasná identifikace požáru, a rozdělení lesních celků protipožárními předěly. Ty podle Vlčka mohou omezit šíření požáru a zabránit vzniku tzv. MegaFire, který již není možné efektivně hasit.

Česká republika by se podle něj měla stát do budoucna centrem leteckého hašení ve střední Evropě. „To znamená, že by na území České republiky mělo být šest velkých vrtulníků pro hašení lesních požárů, které budou provozované Leteckou službou Policie ČR, a primární dislokací by měla být Praha, Brno a Ostrava,“ vysvětlil Vlček.

Tři vrtulníky by podle Ochmanové měly být plně hrazené Evropskou unií. „Přičemž Česká republika již obdržela finanční prostředky na nákup prvního z nich. Zbylé tři vrtulníky by měly být pořízené z národních zdrojů,“ poznamenala.

Letecké hašení v Česku nyní zajišťují vrtulníky Bell 412 s bambi vaky o objemu 900 litrů, které jsou pod správou Letecké služby Policie ČR. Další dva vrtulníky Black Hawk soukromého provozovatele pak mají bambi vaky o objemu 3450 litrů a u leteckého hašení budou zasahovat i v následujících třech letech.

Black Hawk se už hasičům značně osvědčily. „Financovány jsou ze 75 procent z grantu Evropské unie, zbytek nákladů jde za Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR a Ministerstvem vnitra ČR,“ vyjmenovala Ochmanová.

„Vrtulníky Black Hawk se hasičům již značně osvědčily v rámci zásahů nejen na území České republiky, ale také při mezinárodním nasazení. Oba stroje je totiž možné vyslat na pomoc do zahraničí v rámci Mechanismu civilní ochrany Unie, což už se letos podařilo dvakrát; vrtulník Black Hawk zasahoval při požárech v Bulharsku i v Severní Makedonii,“ dodala.

Kromě vrtulníků HZS pořídí do výbavy několik druhů techniky a dalších technických prostředků. „Jedná se například hadice o menším průměru a menší dopravní prostředky – čtyřkolky a šestikolky. Disponovat by touto technikou měly v budoucnu všechny HZS krajů,“ uvedla mluvčí hasičů.

„Dalším důležitým vybavením, kterým dnes již každý HZS kraje disponuje, jsou mobilní velkokapacitní nádrže FireFlex. Konkrétně se jedná o mobilní retenční nádrže o objemu 54 tisíc nebo 34 tisíc litrů, které mohou na místě zásahu sloužit jak pro plnění bambi vaku pro letecké hašení, tak i jako zásobníky hasiva na špatně dostupných místech,“ vysvětlila.