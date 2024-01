Ivan Bartoš dál povede Piráty. Markéta Gregorová neuspěla

Na pozice místopředsedů je zatím 13 kandidátů, největší podporu má europoslanec a lídr evropské kandidátky Pirátů Marcel Kolaja. Z nynějších místopředsedů obhajuje svůj post ještě Hana Hajnová.

Piráti šli v roce 2017 do sněmovních voleb samostatně, získali 10,79 procenta hlasů a 22 poslaneckých křesel. V roce 2021 kandidovali v koalici s hnutím STAN, podpořilo ji 15,62 procenta voličů, avšak Piráti získali jen čtyři mandáty, zatímco STAN jich má 33. Nyní tvoří součást vládní koalice s ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Celostátního shromáždění Pirátů se jako host účastní i předseda vlády Petr Fiala (ODS).

Piráti by podle Bartoše měli voličům dále nabízet změnu a překonávat bariéry. V projevu zdůraznil výdrž, pracovitost, obětavost a odvahu dělat správné věci. Místopředseda vlády Bartoš byl předsedou Pirátů v letech 2009 až 2014, s přestávkou mezi červnem a zářím 2013, a poté znovu od roku 2016. Ve svém projevu odmítl názor, že stranu už vede příliš dlouho, a zdůraznil, že důležité je to, co se za tu dobu podařilo.

Markéta Gregorová slíbila ve své kandidátské řeči, že bude naslouchat všem členům strany a pracovat na vnitřní podobě Pirátů. Vyvést stranu z vlády neplánuje a chtěla by využít obě křídla strany k jejímu vzletu.

Gregorová byla jedinou vyzyvatelkou dosavadního lídra Ivana Bartoše, který svou pozici coby předseda strany obhájil.