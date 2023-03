Jablonec se hodlá soudit kvůli kasinu, které povolilo ministerstvo financí

Rozhodnutí ministerstva teď vrátilo kasino do centra, otevřené by mělo být podle povolení do 10. února příštího roku, řekl dnes ČTK primátor Miloš Vele (ODS). Stanovisko ministerstva ČTK zjišťuje.

"To rozhodnutí ministerstva je poměrně průlomové, jedno kasino dostalo povolení, je to v podstatě zrušení verdiktu krajského úřadu a my jsme na radě rozhodli, že proti tomu podáme žalobu. Bohužel tam ale není odkladný účinek, takže při lhůtách, které dnes soudy mají, nejde vůbec predikovat, kdy to rozhodnutí bude. Myslím ale, že to udělat musíme, podle názoru našeho právního oddělení tam došlo k pochybení ministerstva financí při vydání toho rozhodnutí," dodal Vele.

Vyhlášku, která měla ukončit provoz všech heren a kasin, schválilo zastupitelstvo v Jablonci poprvé už v roce 2011. S hazardem chtělo druhé největší město v Libereckém kraji skončit k 1. lednu 2015. V červnu 2015 ale novelou vyhlášky zastupitelé hazard znovu povolili. Změnu postoje tehdy vedení města v čele s ODS zdůvodnilo tím, že nulová tolerance není řešením a vede jen k obcházení zákona a vzniku nelegálních heren. Jablonec vyhláškou povolil jen vznik kasin, nikoli heren.

Odpůrci hazardu ale znovu usilovali o jeho zrušení, referendum o něm se uskutečnilo v lednu 2018 s prezidentskými volbami. Lidé rozhodovali o herních automatech, živé hry a dalších druhů hazardních her v kasinech se otázky netýkaly. Pro zrušení hracích automatů hlasovalo tehdy v Jablonci bezmála 12.500 lidí, to je 87,95 procenta účastníků místního referenda. Do hlasování se zapojilo 39,37 procenta oprávněných voličů. Na základě referenda pak zastupitelé schválili novou vyhlášku.

Ještě před osmi lety byly podle primátora ve městě desítky heren, podmínky pro jejich podnikání proto radnice zpřísnila. "Splňovala je prakticky jenom kasina, tím se to zredukovalo na nějakých 11 a postupně se jejich počet snižoval, až skončilo i to poslední," řekl primátor. Připustil, že hazard se ve městě zcela vymýtit nepodařilo, zhruba před měsícem zasahovali policisté na sídlišti Šumava, kde odhalili ilegální hernu. "Automaty byly odvezeny a v současné době to řeší celní správa," dodal Vele.