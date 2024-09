Kalousek zkritizoval návrh státního rozpočtu. Vládu osočil ze lži

Ministerstvo financí navrhlo na příští rok státní rozpočet se schodkem 230 miliard korun, což by znamenalo pokračování snižování deficitu oproti letošnímu roku, kdy byl plánován na 252 miliard korun. Rozpočtové příjmy mají vzrůst o 7,5 % na 2,086 bilionu korun, zatímco výdaje stoupnou o 5,7 % na 2,316 bilionu korun. Tyto informace ministerstvo zveřejnilo na svých internetových stránkách.

Kalousek kritizoval růst výdajů o 126 miliard korun a připomněl, že politici ODS se na jaře chlubili, že jejich vláda zastavila růst vládních výdajů. "Buď já nerozumím slovu ‚trend‘, nebo oni zase nemluvili pravdu," uvedl Kalousek.

Také se mu nelíbí, jakým způsobem stát navýšil příjmy, konkrétně z WFT (windfall tax), kterou označil za "čistou zlodějinu" v roce 2025. "Příjmy jsou plánovány vyšší o 146 miliard, takže deficit na papíře vychází kosmeticky nižší o 22 miliard. Jsou v nich ale započítány příjmy z WFT, což je v roce 2025 čistá zlodějina," kritizoval.

V závěru svého komentáře na sociální síti uvedl: "Účetní zoufalství lidí, kteří vůbec netuší, jaké systémové změny by měli do fiskální politiky promítat."

Kalousek také připomněl, že 30. března 2023 premiér Petr Fiala oznámil, že vláda plánuje snižovat strukturální deficit o 1 % HDP ročně, zatímco opozice tvrdila, že 0,5 % stačí. "Z dnešního pohledu působí ta diskuze legračně. Ono to totiž nebude ani těch 0,5 %. Když odečteme WFT (nelze ji do strukturálního deficitu počítat), bude se to limitně blížit nule. Konsolidace se nekoná, vláda na ni rezignovala," uzavřel Kalousek.