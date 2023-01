Kuriózní nehoda na Českobudějovicku: Auto se po půlnoci srazilo se pštrosem

Dočasnou ochranu v České republice loni získalo 473.216 ukrajinských uprchlíků před válkou. Víc než polovina z nich do konce března, pak už měsíční počty převážně klesaly. Za prosinec úřady vydaly 8746 příslušných víz, za uplynulých sedm dní 1293. Týdenní počet je téměř o tisícovku nižší než o týden dřív, vliv na to zřejmě mělo uzavření úřadů během vánočních svátků. Vyplývá to z údajů ministerstva vnitra na twitteru. Ruská armáda vpadla na Ukrajinu loni 24. února.