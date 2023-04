Lanovka kvůli silnému větru nejezdí až na Sněžku, v provozu je jen dolní úsek

Je nepravděpodobné, že by Ukrajina letos vyhnala všechny ruské síly ze svého území. Řekl to šéf amerického sboru náčelníků štábů Mark Milley serveru Defense One, podle kterého tak chmurně okomentoval cíle a ambice politiků, diplomatů a vedoucích představitelů obrany od Washingtonu po Kyjev.