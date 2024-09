Lipavský: Pokud Piráti odhlasují odchod z vlády, podám demisi a skončím ve straně

Uvedl to v reakci na politické události z úterý. Lipavský se momentálně nachází na pracovní cestě v New Yorku společně s prezidentem Petrem Pavlem.

„Pokud Piráti odhlasují odchod z vlády, jako člen Pirátské strany podám demisi, jak mi to přísluší. Zároveň bych pravděpodobně odešel i ze strany, protože v současné době necítím, že bych mohl souhlasit s tím, co bylo prezentováno na tiskové konferenci.“

Na otázku, co by dělal, pokud by premiér jeho demisi nepřijal, nechtěl spekulovat. Rovněž se nevyjádřil k možnosti přestupu do jiné strany: „Toto není fotbal, abych hrál za Spartu a pak přešel do Slavie. Nedovedu si to představit. Uvidíme, co přinese příští týden,“ dodal s tím, že do Prahy se vrátí v úterý.

Prezident Petr Pavel již oznámil, že se v pondělí setká s lídry koaličních stran. Od premiéra Fialy očekává vysvětlení jeho kroků a informace o tom, jak hodlá zajistit stabilitu koalice. Podle Pavla by bylo nežádoucí, aby v době, kdy Česko čelí mnoha výzvám, došlo k destabilizaci vlády.

Premiér Petr Fiala v úterý oznámil, že prezidentovi navrhne odvolání předsedy Pirátů Ivana Bartoše z funkce ministra pro místní rozvoj a vicepremiéra pro digitalizaci. Důvodem je podle Fialy neúspěch v digitalizaci stavebního řízení, za které Bartoš zodpovídal.

Fiala se s Bartošem ráno sešel, avšak o plánovaných krocích ho podle Bartoše neinformoval. Ten označil Fialovo jednání za „podraz“, přičemž Piráti to vnímají jako snahu vystrnadit celou stranu z vlády. Premiér toto tvrzení odmítl a práci Lipavského naopak opakovaně pochválil.