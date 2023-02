Markéta Pekarová Adamová ocenila boxerský bojkot kvůli Rusům na šampionátu

Spojené státy doporučily svým občanům pobývajícím v Rusku, aby okamžitě opustili zemi. Jako důvod uvádějí válku na Ukrajině či možnost svévolného zatčení. Uvedlo to na svých webových stránkách americké velvyslanectví v Rusku. Francouzské ministerstvo zahraničí dnes zase důrazně varovalo své občany před cestami do Běloruska, a to kvůli nové ofenzívě, kterou Rusko zahájilo na Ukrajině.