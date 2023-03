Mezi Proudy s hostem Jiřím Kůsem: Je česká společnost dospělá a budeme se učit žít v metaverzu?

Petr Nutil a Ondřej Fér v novém díle podcastu Mezi Proudy rozebírají 15 minut slávy ANO a SPD během mimořádného jednání k návrhu na snížení valorizace důchodů. Rozdělení českého internetu po zveřejnění zprávy o novém britském snímku The Three Musketeers (Tři mušketýři) v němž roli D’Artagnana hraje herec tmavé pleti Malachi Pullar-Latchman. A nakonec dojde i na invazi umělé inteligence do našich životů.