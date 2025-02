Mír na Ukrajině musí vyjednávat i Evropa, je přesvědčen Pavel

Pavel v pořadu vysvětlil, že rozumí požadavku Washingtonu, aby se jednání o míru na Ukrajině účastnilo co nejméně stran, protože jinak bude dohoda složitá. Je ale přesvědčen, že zájmy Evropy musí být někým zastoupeny. "Máme-li převzít větší odpovědnost, musíme být u toho," prohlásil.

"Každopádně jednání o tak důležité věci, jako je ukončení války na Ukrajině, s tím, aby mír, kterého má být dosaženo, nebyl krátkodobým příměřím, ale trvalým vypořádáním, ve kterém budou zohledněny zájmy Ukrajiny, Evropy, ale zároveň mírové garance – takové jednání se nedá uspěchat," konstatoval český prezident.

Poválečné mírové uspořádání by mohly zajišťovat i mírové jednotky. Podle Pavla je nutné, aby případně měly souhlas z Kyjeva i Moskvy. "Už jsme to řešili v roce 2014 po anexi Krymu a ani tenkrát s tím Rusko nesouhlasilo. Mírové jednotky na Ukrajině by tak nedávaly smysl," dodal.

Evropa bude svou pozici řešit na zítřejším summitu, o kterém informovalo Politico. Jednání svolal do Paříže francouzský prezident Emmanuel Macron. "Jsem velmi rád, že prezident Macron svolal naše lídry do Paříže," řekl polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski, který očekává seriózní debatu o výzvách souvisejících s nástupem staronového amerického prezidenta Donalda Trumpa.

"Prezident Trump má operační metodu, které Rusové říkají průzkum bojem. Zatlačíte a díváte se, co se stane. A pak změníte svou pozici. My musíme odpovědět," prohlásil Sikorski. Politico s odkazem na dva představitele Evropské unie uvedlo, že summit má proběhnout v pondělí. Zatím není jasné, zdali se setkání bude týkat všech unijních lídrů, anebo jen menší skupiny států.

Šéf francouzské diplomacie Jean-Noël Barrot, který se na konferenci účastnil stejného panelu jako Sikorski, zatím nepotvrdil, že se summit uskuteční. Sikorski naopak později dodal, že Polsko pojede v pondělí do Paříže zastupovat premiér Donald Tusk.