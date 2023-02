Mynář si nechal hradním nákladním vozem dovézt stromky do Osvětiman, za dopravu neplatil

Stromky dodala soukromá firma Školky - Montano z Přerova nad Labem, která zhruba dva měsíce po dodání výsadby Mynářovi obdržela veřejnou zakázku na dodání 286.000 stromků za 3,1 milionu korun Lesní správě Lány. Ta vedoucímu Kanceláře prezidenta republiky podléhá. Podle firmy jde o náhodu, Mynář na dotazy redakce nereagoval.

Seznam Zprávy zmapovaly cesty do Osvětiman z knihy jízd. Plyne z ní, že Mynář podřízeného poslal na začátku dubna 2022 vyzvednout dřeviny do Přerova nad Labem ležícího 40 kilometrů od Prahy. Auto se stromky jelo do Osvětiman celkem dvakrát, následně pak ještě část nákladu vracelo zpět dodavateli do Školek - Montano, celkem ujelo 1819 kilometrů, píše web.

Tehdejší ředitel Správy Pražského hradu Ivo Velíšek Seznam Zprávám na přímý dotaz přiznal, že „prezidentskou“ dopravu dřevin Mynář neuhradil. "Žádné faktury na tuto přepravu vystaveny nebyly. Mně dal zřizovatel pokyn a já ho splnil," řekl Velíšek. Podle serveru by doprava při tržní ceně za pronájem stejného vozidla 30 korun za kilometr, stála Mynáře zhruba 55.000 korun. Velíška Mynář loni před koncem roku odvolal. Zdůvodnil to pochybnostmi, zda Správu Pražského hradu vedl dobře.

Za dřeviny Mynář podle firmy zaplatil, souvislost mezi dodávkou dřevin pro Mynáře a následnou zakázkou lánské správě společnost odmítá. Částku, jakou jí Mynář zaplatil, ale neodhalila. O zakázce pro Lány se údajně dozvěděla přes "známé známých". Podle registru smluv to pro firmu byla vůbec první zakázka nad 50.000 korun od organizace podřízené Kanceláři prezidenta republiky.

Server již dříve informoval, že Mynář si nechal na sjezdovku v Osvětimanech přivézt z hlavního města party stan patřící Pražskému hradu. Reportérům tvrdil, že za zápůjčku i dopravu už zaplatil podřízeným fakturu, pak se ale ukázalo, že to udělat nemohl, protože Hrad ještě žádnou nevystavil, napsaly Seznam Zprávy.