Na ministerstvu zahraničí vzniká oddělení, které bude řešit sankce proti Rusku

Česko je ve válce proti agresorovi a jeho bezpečnost je ruskou agresí ohrožena. V dnešním diskusním pořadu Partie na CNN Prima News to řekl prezident Miloš Zeman. To, že je Česko ve válce, zdůvodnil tím, že pomáhá jedné z válčících stran. Zdůraznil, že kdyby Rusko uspělo na Ukrajině, mohlo by příště přepadnout třeba pobaltské státy. Podpořil návrh vlády prodloužit dočasnou ochranu uprchlíkům z Ukrajiny do konce března 2024, který tento týden schválila Sněmovna.