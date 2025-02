Německé platy nebudou mít všichni hned, připustil Fiala. Na slovech si nadále trvá

Fiala byl minulou neděli hostem pořadu Otázky Václava Moravce, kde označil svou vládu za jednu z nejúspěšnějších v historii země. Lídr občanských demokratů mluvil s výhledem k parlamentním volbám v příštím roce, které podle jeho slov rozhodnou o tom, zda Česko bude trvalou součástí západních struktur.

Premiér zároveň požádal voliče o důvěru na dokončení započatých změn. Podle webu ČT24 opakovaně prohlásil, že v případě pokračování nynější vlády se občané mohou dočkat mezd jako v Německu nebo Rakousku. Zejména kvůli těmto slovům se stal terčem kritiky.

Šéf občanských demokratů si i po necelém týdnu stojí za tím, že Česko má na to, aby dohnalo ve výši platů Německo, pokud nebude přerušena vlna reforem. "Znovu se ukázalo, že hlavním problémem Česka je naše pověstná skepse. Já naopak věřím, že na to máme. Vláda už tři roky systematicky investuje do oblastí, které mají přímý vliv na náš růst," napsal v článku na síti X.

Za první podmínku označil kvalitní školství a celoživotní vzdělávání. Stát podle něj připravuje moderní osnovy pro základní a střední školy, přičemž na těch druhých mění i nabídku oborů. Cílem je to, aby byli absolventi flexibilnější a lépe připravení na další studium nebo na práci v odborných profesích.

Podle Fialy je potřeba i navazující reforma přenosu znalostí mezi výzkumem a firmami. "V řadě oborů jsme na světové úrovni (biotechnologie, chemie, farmakologie), ale zatím jsme toho neuměli dost využít," zdůraznil. Pracovnímu trhu má pak pomoci nový zákoník práce, který má přinést jednodušší pravidla a větší volnost pracovní doby. Premiér připomněl i vládní investice do dálnic a železnic či údajně efektivnější jednání s investory.

"Když říkám, že budeme mít tolik peněz jako v Německu, nemyslím tím samozřejmě všichni hned. Přesto to není nic nereálného. V některých profesích to jde už nyní," poznamenal předseda vlády, podle kterého je však nutné dokončit rozpracované reformy.