Nerudová potvrdila, že zvažuje další politickou kandidaturu

Nerudová poprvé promluvila o možné kandidatuře na konci dubna pro Hospodářské noviny. Ve čtvrtek přišel server Euractiv s informací, že by mohla být dvojkou na kandidátce vládního hnutí Starostové a nezávislí (STAN) za někdejším poslancem Janem Farským.

"Mohu potvrdit, že vážně zvažuji svoji kandidaturu, ale nic není v tuto chvíli jisté a potvrzené," uvedla ekonomka ve čtvrtek vpodvečer na twitteru. Zdůraznila, že její postoj k Evropské unii zůstává bez ohledu na její případnou účast ve volbách do europarlamentu stejný.

"Vnímám EU jako obrovskou příležitost pro naši zemi, občany i firmy. Vždy jsem mluvila o důležitosti našeho členství a o tom, že musíme v EU skutečně hájit naše zájmy. O to více v době bezprecedentních výzev a krizí," dodala.

Nerudová kandidovala v lednové prezidentské volbě, v prvním kole se umístila na třetím místě, když získala 13,92 procenta za 777 tisíc hlasů. Předtím působila jako rektorka Mendelovy univerzity či předsedkyně důchodové komise.

Volby do Evropského parlamentu se v zemích sedmadvacítky mají uskutečnit od čtvrtka 6. do neděle 9. června 2024. O dohodě mezi velvyslanci členských zemí při Evropské unii informovalo v květnu probíhající švédské předsednictví na twitteru. V Česku jsou hlasovacími dny tradičně pátek a sobota, takže by volby měly proběhnout 7. a 8. června.