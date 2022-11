NÚKIB v říjnu zaznamenal nadprůměrný počet kybernetických incidentů

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula bude kandidovat na prezidenta s podporou 11 senátorů. Nasbíral také více než 60.000 podpisů občanů, řekl novinářům před dnešním odevzdáním přihlášky do voleb v pražské budově ministerstva vnitra. Je přesvědčen o postupu do druhého kola voleb, které by se mohlo konat dva týdny po prvním kole naplánovaném na 13. a 14. ledna příštího roku.