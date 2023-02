O2 měla výpadek, klientům před polednem zkomplikoval telefonování

Telekomunikační společnost O2 od září zdraží některé své služby. Zákazníci si připlatí 50 korun měsíčně za většinu tarifů internetu a televize. Příčinou zdražení jsou podle firmy rostoucí náklady na provoz. Upozornil na to server Zive.cz a ČTK to dnes potvrdila mluvčí O2 Veronika Zachariášová. Růst nákladů potvrzuje i Vodafone. Ten zatím ceny nemění, do budoucna však v případě dalšího zhoršení situace možná opatření nevyloučil.