Pavel hájí nominaci Fremra na ústavního soudce. Fakta o jeho selhání nedostal

"Podruhé přicházím do Senátu představit kandidáty na ústavní soudce. Dnes jsou to dvě ženy a jeden muž. Pro férové rozhodování o světě by měly být zastoupeny různé pohledy na něj. Proto je mým cílem co největší pestrost. Nejen v zastoupení žen, ale i názorů a různých profesí," uvedl Pavel na twitteru.

Pražský hrad dopředu avizoval, že prezident se ve středu od 12 hodin zúčastní 15. schůze Senátu v tomto funkčním období, která byla zahájena v 10 hodin dopoledne. Jedním z bodů na programu jsou žádosti prezidenta o vyslovení souhlasu se jmenováním soudců Ústavního soudu.

"Nemohu přehlížet genderovou nevyváženost Ústavního soudu, která podtrhuje skutečnost, že na vysokých pozicích v české justici historicky převažovali soudci nad soudkyněmi. V první vlně jsem nominoval dva muže a jednu ženu. Dnes jsou to dvě ženy a jeden muž," řekl Pavel senátorům.

Největší kontroverze budí jméno někdejšího místopředsedy Mezinárodního trestního soudu Roberta Fremra. Hlava státu sdělila, že jeho nominace mu byla jednoznačně doporučena.

"O to více jsem byl překvapen, když jsem se před dvěma týdny dozvěděl o námitkách vůči jeho osobní integritě, vycházejících z kauzy, kterou soudil v 80. letech. Položil jsem si otázku, zda bych ve snaze vyhnout riziku neúspěchu nebyl sám tím, kdo způsobuje určité bezpráví. Zatím jsem totiž nedostal žádná fakta, která by prokázala, že Robert Fremr jako soudce nebo jako člověk tehdy selhal," poznamenal prezident.

U místopředsedkyně Městského soudu v Praze Veroniky Křesťanové vyzdvihl Pavel důležité praktické kompetence pro organizaci soudní praxe. U profesorky z katedry občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Kateřiny Ronovské zmínil velký mezinárodní rozhled a zkušenosti z právních systémů jiných zemí.

Prezident už od březnové inaugurace prosadil tři kandidáty na ústavní soudce, které na počátku června jmenoval do funkce. Jsou jimi bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, profesor ústavního práva Jan Wintr a někdější prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová.