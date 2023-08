Pavel hájí obrannou smlouvu s USA: V případě krize není čas, vysvětlil prezident

NASA se snaží znovu navázat spojení se sondou Voyager 2, se kterou ztratila kontakt před více než týdnem. Loď, která se nachází miliardy kilometrů od Země, ztratila spojení poté, co řídící centrum podle serveru The Guardian omylem vyslalo chybný příkaz, což způsobilo posunutí antény sondy o pouhé dvě procenta, ale to bylo dostatečné k přerušení komunikace.