Pavel jmenoval šéfa BIS Koudelku brigádním generálem, povýšil i Řehku

Petr Pavel jmenoval Koudelku generálem poté, co to jeho předchůdce Miloš Zeman sedmkrát odmítl. Pavel po ceremonii prohlásil, že ji spojuje s důstojností, ctí a odpovědností a profesionalitou.

Během jmenování uvedl, že Česko čelí reálným hrozbám, které jsou vnější i k vnitřní. Dodal, že od generálů připravenost i ve chvíli, kdy s ním nebudou názorově souhlasit.

Pavel dnes jmenoval Řehku do hodnosti generálporučíka, Ivo Střechu, prvního zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky, do hodnosti generálporučíka, Petra Čepelku, velitele Vzdušných sil Armády České republiky, do hodnosti generálmajora, Romana Náhončíka, velitele Pozemních sil Armády České republiky, do hodnosti generálmajora.

Dále jmenoval Mgr. Róberta Dziaka, MSS, zástupce velitele Pozemních sil Armády České republiky, do hodnosti brigádního generála, Romana Hyťhu, ředitele Sekce zpravodajského zabezpečení Armády České republiky Ministerstva obrany, do hodnosti brigádního generála, Vladimíra Studeného, ředitele Agentury personalistiky Armády České republiky, do hodnosti brigádního generála, Radka Hasalu, náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky, do hodnosti generálmajora.

Kromě Koudelky jmenoval i Vladimíra Posoldu, ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace, do hodnosti brigádního generála, Martina Vondráška, policejního prezidenta, do hodnosti generálporučíka, Tomáše Landsfelda, ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, do hodnosti brigádního generála, Radima Kuchaře, ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, do hodnosti brigádního generála a Jiřího Macha, ředitele Věznice Valdice, do hodnosti brigádního generála.