Pavel připravuje politiky na své budoucí působení, míní politologové

Podle politologa Jana Kubáčka je ale neprofesionální, že se Pavel dosud nesešel s končícím prezidentem Milošem Zemanem. U zahraničních partnerů to podle něj může vyvolat otázku, zda jsou nyní v ČR dva prezidenti s rovnocennými mandáty. Řekl to ČTK.

"To, že nově zvolení, ale ještě neinaugurovaní prezidenti vstupují do kontaktu s jinými hlavami států, je zcela běžné. Zahraniční představitelé totiž zpravidla tyto kontakty iniciují sami jako první, protože zpravidla zasílají nově zvolené hlavě státu bezprostředně po zvolení gratulace, čímž jsou vlastně těmi, kdo ten vzájemný kontakt zahájí ještě před vlastní inaugurací," napsal Just. Nepovažuje tedy za "přešlap", pokud nově zvolený prezident tohoto navázání kontaktu využije a rovněž je osloví.

Mareš se domnívá, že Pavel chce už nyní představit pracovní styl a hodnoty, kterými se bude ve funkci prezidenta řídit a profilovat. Podle Mareše tak zjevně chce být "v plném provozu" ihned po inauguraci. "Budoucí prezident v zásadě připravuje domácí i zahraniční politickou scénu na to, co přijde od března," konstatoval Mareš. "Přílišný aktivismus mu vytýkají jeho političtí oponenti a mnozí z těch, kteří ho nevolili. Nemyslím si, že je tato kritika oprávněná," doplnil.

Kubáček ale vidí problém v tom, že se Pavel dosud nesešel s prezidentem Zemanem, který je stále důležitým aktérem české zahraniční politiky. Pro vnější zahraniční prostředí to podle politologa může být zmatečné a ukazuje to, že se nectí protokol. "Je nevhodné obejít stávajícího, ač končícího, ale stále prezidenta republiky Miloše Zemana. Je to neprofesionální a jen to bude vyvolávat překvapení v zahraničním prostředí, protože na to není nikdo zvyklý a mnohé to povede k otázce, jestli máme dva prezidenty," řekl Kubáček.

Budoucí a současný prezident se ale neshodnou na tom, kdo by měl společnou schůzku iniciovat. Zatímco Pavel očekává, že mu Zeman nabídne termín pro vzájemné jednání, Zeman v minulých dnech řekl, že pokud Pavel o schůzku požádá, rád se s ním setká.

Kubáček to označuje za chybu a dětinskost obou státníků. "Oba by měli ukázat, že mají schopnost překročit svůj stín a jsou schopni se s tím druhým standardně setkat a předávat agendu. Jde o ČR a její důstojnost," poznamenal.

Nynější schůzky Pavla s domácími představiteli hodnotí Just jako užitečné, protože kritici mu vyčítali nedostatek vnitropolitických zkušeností. "To, že se chce ještě před nástupem do úřadu seznámit s fungováním státu v různých oblastech, navázat kontakty s ostatnímu ústavními činiteli a vysokými státními úředníky, to vnímám jako jeho snahu zmírnit dopady tohoto nedostatku, opět ještě předtím, než nastoupí do úřadu, kdy už by se v daných věcech měl orientovat," dodal Just, podle kterého mají některá setkání ryze praktický charakter.

Dnes odpoledne se Pavel sejde s prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslavem Kalou a poté s policejním prezidentem Martinem Vondráškem. S Kalou chce jednat mimo jiné o auditu v Kanceláři prezidenta republiky, s Vondráškem by mohl probrat například osud bezpečnostních kontrol na Pražském hradě, které zajišťuje policie.