Pavel se i se spolupracovníky kompletně přesune na Hrad do konce března

Pavel již před prezidentskou inaugurací avizoval, že před přesunem na Hrad bude chtít nechat prostory prezidentského sídla prohlédnout. V rozhovoru pro týdeník Respekt v únoru řekl, že prostředí na Hradě považuje za nevyhovující z bezpečnostního hlediska a obává se mimo jiné odposlechů. "Příprava kanceláří a prostor probíhá, nejen bezpečnostně-technická, kterou provádějí orgány, které jsou k tomu určeny," řekl dnes Pavel novinářům.

Celá kancelář by měla fungovat na Hradě do konce března, uvedl Pavel. Připravuje se podle něj také Lumbeho vila. Pavel před týdnem ČTK řekl, že pokud se ji podaří díky vybavení prosvětlit, bude v ní přes týden s manželkou Evou rád bydlet. "Je potřeba tam vymalovat, možná trochu změnit nábytek. Je to otázka několika týdnů," uvedl dnes Pavel. O víkendech by podle dřívějších vyjádření Pavel rád jezdil do svého domova v Černoučku na Litoměřicku.