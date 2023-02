Pavel se se Zemanem dohodl na osobní schůzce

Nynější i zvolená hlava státu v posledních dnech vyjadřovaly připravenost k setkání, očekávaly ale iniciativu z druhé strany. Pavel dnes odmítl, že by šlo o přetahovanou. Doplnil, že Zemanovi termín navrhl. "Prezident Miloš Zeman se setká v pondělí dne 13. února v 11:00 na zámku v Lánech se zvoleným prezidentem republiky Petrem Pavlem," informoval Ovčáček.

Pavel dříve avizoval, že chce Zemana mimo jiné požádat o to, aby už nečinil žádná zásadní rozhodnutí do konce svého mandátu. Na Zemana chce apelovat, aby nejmenoval nového předsedu Ústavního soudu. Zeman to zvažuje, i když mandát Pavla Rychetského v čele soudu trvá až do srpna, zatímco Zemanův končí v březnu. "Předpokládám, že se dotkneme všeho, co bude souviset s předáváním funkce. Požádám ho i o maximální otevřenost," uvedl.

Pavel si nemyslí, že by mediální dohady o tom, kdo schůzku navrhne, mohly nějak poznamenat atmosféru setkání. "Šlo jen o to, kdo ten první krok udělá. Já neměl sebemenší problém ho udělat, ale považoval jsem z logiky věci za správné, že tím iniciátorem bude ten, kdo bude ve funkci," řekl. Očekává konstruktivní přístup, který podle něj panoval i v případě schůzek ředitelů kanceláří či tiskových mluvčí.

Pavel na tiskové konferenci odmítl, že by po vyhlášení výsledků voleb "přepálil" začátek, když do funkce nastoupí až 9. března. "Rozhodně jsem do toho nevstoupil s tím, že si vezmu po volbách pět týdnů volna," uvedl. Schůzkami v tomto týdnu se chtěl připravit na to, aby mohl hned po inauguraci intenzivně pracovat, jak slíbil v kampani. "Cílem nebylo ukázat, že budu aktivistickým prezidentem, ale aktivním," řekl.

Odmítl, že by svými schůzkami s ministry, policejním prezidentem či ředitelem Bezpečnostní informační služby (BIS) předstíral, že již má nějaké pravomoci. "Veškerá jednání byla seznamovací a orientační," uvedl. Za standardní označil i schůzku nejvyšších ústavních činitelů, debata se podle něj týkala toho, jak si představují budoucí styky a spolupráci.