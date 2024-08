Pavel se setkal s hejtmany a ocenil jejich práci. Řekl, jaký názor o české politice nesdílí

Pavel ocenil hejtmany za to, že přijali jeho pozvání i přesto, že končí jejich mandát a o obhajobu se někteří z nich budou ucházet za necelý měsíc v krajských volbách. „Já určitě nesdílím názor, že by kraje byly zbytečné nebo že byste na krajích neměli co dělat. Já si naopak myslím, že práce, kterou děláte, je mimořádně důležitá,“ nastínil prezident republiky.

Stihl už navštívit všechny kraje, což v projevu reflektoval. „Já jsem měl možnost navštívit všechny kraje při oficiálních návštěvách, mnohé i neoficiálně při tematických krátkých návštěvách, a díky vám jsem měl možnost nejenom vidět to, co se daří a s čím se v kraji chcete pochlubit, ale i ta místa a instituce, kde se tak úplně nedaří,“ uvedl.

„Mně ty návštěvy daly nejenom hodně v tom, že jsem si udělal mnohem lepší obrázek o řadě problémů, kterým dnes naše země čelí. Ale zároveň pro mě měly i velice pozitivní náboj, a sice v tom, že na krajích, obcích, ale i mimo samosprávy a případně vládní sektor je mnoho lidí, kteří nevidí život u nás nijak pesimisticky,“ shrnul Pavel.

Ujistil hejtmany, že v řešení problémů nejsou sami. „Má smysl se starat o to, co je kolem nás, a nerezignovat, případně nad tím mávnout rukou, že se stejně nic nepodaří,“ připomněl.