Pavel se vyjádřil k probíhající hospitalizaci exprezidenta Zemana

Rusové si od pátku do neděle budou volit prezidenta. Největším favoritem je dosavadní lídr země Vladimir Putin, jehož mandát bude za několik desítek dní trvat již dvacet let. A podle změny ústavy z roku 2020 může kandidovat i v roce 2030 a vládnout tak až 36 let. Státní duma ovládaná jeho stranou Jednotné Rusko totiž ruskou ústavu „donutila zapomenout“, že Putin už dva termíny za sebou odsloužil. Nyní bude mít k dispozici ještě dva termíny prodloužené ze čtyř na šest let.

Zdroj: Jakub Jurek