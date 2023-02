Pavel: V okamžiku, kdy mohou dezinformace vést ke ztrátám na životech, jsou nutné restrikce

Na dotaz jednoho ze studentů, zda má obavy z reakce Číny na jeho telefonát tchajwanské prezidentce Cchaj Jing-wen, Pavel řekl, že nebude respektovat, že by ČR měla ustupovat ze své suverenity. "Jsme suverénní země a máme vztahy, s kýmkoli uznáme za vhodné. Máme řadu aktivit, které mají potenciál na Tchaj-wanu," uvedl Pavel.

Podle něj se mu navíc prezidentka ozvala sama s tím, že mu chce pogratulovat. "Primárně to beru jako zdvořilost na to reagovat. To, jestli se tím cítil někdo pohoršen, respektuji, že to tak někdo mohl brát, ale nebudu respektovat, že bychom měli ustupovat z naší suverenity," řekl Pavel.

Univerzita je posledním místem zastávky Pavla na jeho dnešní cestě do Ústeckého kraje. Největší aulu zcela zaplnili studenti a veřejnost. Debatu s nastupujícím prezidentem přenášela univerzita do venkovního amfiteátru a přednáškových sálů. Pavlovi na závěr všichni ve stoje tleskali.