Pavel vyzval k odložení voleb, pokud nebude možné zajistit jejich regulérnost

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) zdůraznil, že o možném posunutí termínu voleb kvůli povodním musí být rozhodnuto ještě dnes. Podle něj by jinak mohlo být napadeno rozhodnutí o legitimitě voleb, pokud by se nekonaly. Na ministerstvu vnitra vznikla pracovní skupina, která má zajistit regulérnost voleb.

Primátor Opavy Tomáš Navrátil (ANO) plánuje požádat vládu o odložení krajských a senátních voleb, které se mají konat v pátek a sobotu. Důvodem jsou závažné problémy způsobené povodněmi, které zasáhly Opavu a další místa v Česku.

Prezident Pavel řekl, že argumenty pro i proti odložení voleb existují. Zákonný termín pro změnu data vyprší dnes, a tak by o tom musel rozhodnout Parlament, což se podle něj pravděpodobně nestane. Pavel dodal, že právníci nyní hledají řešení v souladu se zákonem.

V závěru Pavel uvedl, že je důležité, aby volby proběhly nejen zákonně, ale i regulérně, což zatím není všude možné. Pokud by regulérnost nebyla zajištěna ve všech oblastech, mohly by se objevit důvody pro odložení voleb, pokud by se našla vhodná právní cesta.

Podle Navrátila bude velmi složité volby v tomto stavu připravit, protože některé volební místnosti nebudou vůbec přístupné a distribuce volebních lístků může být vážně narušena.

"Připravit volby v tomto stavu bude velmi náročné. Některé volební místnosti nebudeme moci vůbec otevřít. Pravděpodobně ani nedokážeme zajistit roznesení volebních lístků," řekl na tiskové konferenci.

Dodal také, že mnoho členů volebních komisí bydlí v zatopených oblastech a budou muset řešit své vlastní domácnosti.

Mluvčí magistrátu, Roman Konečný, potvrdil, že sedm volebních okrsků je pod vodou, včetně budov, kde se měly volby konat, jako jsou školy a školky. Kvůli tomu se hledají náhradní řešení.

Roznos volebních lístků také vázne, protože zaměstnanci magistrátu se od čtvrtka věnují povodňové situaci. Kromě toho má město problémy s personálním zajištěním, zejména pro druhé kolo senátních voleb, protože mnoho lidí z volebních komisí je zasaženo povodněmi a řeší své vlastní domovy.

V místech, kde nebude kvůli povodním a odstraňování jejich následků možné v pátek a sobotu otevřít volební místnosti, zajistí hlasování hasiči – jak profesionální, tak dobrovolní. Ministerstvo vnitra připravuje manuál, který pomůže s organizací voleb do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu. Po jednání Ústřední povodňové komise to uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Dodal, že odložení voleb by bylo možné pouze změnou legislativy, což není snadné.