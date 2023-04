Pavla zajímá, kde chce vláda hledat úspory. Chce se sejít s Fialou

Podle mluvčího vlády Václava Smolky se setkání uskuteční až přespříští týden, příští týden bude předseda vlády na pracovní cestě v zahraničí. Daňové otázky proberou na pravidelné schůzce, na kterých se po prezidentských volbách dohodli, řekl ČTK Smolka. V médiích se objevily informace o změně daně z přidané hodnoty (DPH) s vyšší sazbou u vodného, energií či bezlepkových potravin. Pavel se k návrhům nechtěl vyjadřovat.

"Nerad reaguji na balonky, radši reaguji na fakta. A o těch se budeme s panem premiérem bavit při našem nadcházejícím setkání. My jsme se domluvili, že se spolu budeme pravidelně scházet a konzultovat aktuální věci. Myslím, že v nadcházejících několika dnech se sejdeme, asi příští týden, kde bychom se měli těmto věcem věnovat," řekl prezident.

Podle premiéra do médií neunikly balonky či návrh, ale "analytický materiál". Fiala uvedl, že v dokumentu ministerstvo financí rozebírá možnosti úspor a vypočítává dopady jednotlivých kroků. "To je všechno. Nejedná se ale o žádný politický návrh v tom smyslu, že by přicházel z nějaké politické strany, nebo byl ministerstva financí," uvedl Fiala. Už dřív sdělil, že by chtěl výsledný soubor změn představit asi za měsíc.

Česko hospodaří v posledních letech se stomiliardovými schodky. Premiér zopakoval, že opatření mají vést v příštím roce ke snížení deficitu nejméně o 70 miliard korun a kabinet chce nejdřív hledat úspory u státu. "A pak se teprve budeme zabývat věcmi, které se budou dotýkat občanů a firem. Je to bolestný proces, ale musíme ho udělat," dodal předseda vlády.