Pekarová Adamová odvolila a řekla, co si představuje od prezidenta

"Poslední dny ta atmosféra byla už příliš bojovná. I když nám přímá volba všem umožňuje se na ní podílet, a je to určitě dobře, že tuto možnost máme, tak zároveň musíme umět mít respekt a toleranci vůči druhým názorům. A to je někdy pro některé trochu obtížnější, než by mělo," řekla Pekarová Adamová.

Předsedkyně dolní komory Parlamentu, která dlouhodobě kritizuje kandidáta za hnutí ANO Andreje Babiše, uvedla, že výběr pro ni "vůbec nebyl náročný". V bývalém vysoce postaveném vojákovi Petru Pavlovi podle svého dřívějšího vyjádření vidí naději, že zvítězí nepopulistický, slušný a důstojný kandidát.

Předpokládá, že volební účast bude stejně vysoká jako v úvodním kole, kdy dosáhla 68,24 procenta, tedy 5,6 milionu voličů, což bylo zhruba o 447.000 lidí více než v úvodním kole v roce 2018. "Lidé vnímají volbu jako důležitou. Myslím, že tím těch čtrnáct dní opravdu žili," podotkla.

Voliči, kteří po vyhlášení výsledků budou mít pocit, že prohráli, to podle Pekarové nemají brát jako nějaké fatální zklamání. "Je to běžná věc, že rozhoduje většina, a všichni musíme respektovat výsledek voleb. Žijeme tady společně a mělo by nám jít všem o to, abychom spolu žili dobře," konstatovala.