Pekarová Adamová plánuje příští rok cestu na Tchaj-wan

Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) plánuje příští rok cestu na Tchaj-wan. Cesta by měla mít také obchodní charakter, sněmovní delegaci by doprovázeli čeští podnikatelé. Pekarová Adamová to řekla na dnešním setkání s novináři. Cesta by se mohla podle ní uskutečnit v první polovině roku, termín se dojednává s tchajwanskou stranou.