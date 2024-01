Pietní oheň za oběti střelby na FF UK doplál. Lidé vzpomínali na mrtvé a zraněné

Přítomní měli možnost napsat vzkazy či přání na připravené dřívko a vložit je do ohně, který symbolicky vyhasínal. Tato událost uzavírá akci Měsíc pro fakultu, která měla pomoci návratu akademického života na náměstí a podpořit lidi při zvládání tragédie.

Pietní oheň na náměstí zapálili zástupci akademické obce 4. ledna, a od té doby byl udržován studenty FF UK. Akce "Společná krajina," kde lidé vytvářeli voskovou instalaci, byla zahájena 21. ledna, tedy měsíc po tragickém incidentu. Součástí této akce bylo otevření části budovy fakulty a různé aktivity, jako minipřednášky, výměna knih a hudební vystoupení.

Opravy v sídle fakulty stále pokračují, aby bylo možné zahájit letní semestr 19. února. Zatímco opravy přízemí až třetího patra by měly být hotovy do tohoto termínu, čtvrté patro, kde střelec útočil, zůstane uzavřené alespoň do začátku příštího akademického roku.

Děkanka Eva Lehečková už dříve uvedla, že letní semestr začne 19. února, ale vzhledem k možným opravám bude možná probíhat online. Budova podle ní musí projít opravou. Po policejním zásahu zůstalo zničeno více než 130 dveří a jen jejich oprava bude stát několik milionů korun.

Zdůraznila ochotu fakulty být vstřícná vůči studentům, nabízí individuální studijní plány a odpouští školné pro ty, kteří by prodloužením studia utrpěli finanční ztráty. Prioritou univerzity je co nejdříve obnovit akademický život a provoz.

Vysoké školy v České republice hodlají přepracovat svá bezpečnostní pravidla, přičemž tato opatření mají zahrnovat širokou škálu aspektů, včetně pravidel pro přinášení zavazadel do univerzitních budov.

O těchto změnách proběhlo jednání, na němž byli přítomní zástupci České konference rektorů, policie a ministerstva vnitra. Podle ministra školství Mikuláše Beka, který byl jednání přítomen, budou mít vedení jednotlivých škol blízkou spolupráci s krajskými policejními ředitelstvími a zaměří se na rychlé vyhodnocení krátkodobých rizik a úpravu vnitřních předpisů.

Bezpečnostní opatření se mohou týkat například toho, jaká zavazadla bude možné přinést do univerzitních budov. Ministr Bek novinářům zdůraznil, že tato opatření budou diferenciována podle konkrétních potřeb jednotlivých škol.

V zemích, kde jsou zkušenosti s kriminálními činy na školní půdě rozsáhlé, není podle něj neobvyklé, že velká zavazadla nejsou povolena. Nicméně nepředpokládá plošné zavedení bezpečnostních rámců na všech vysokých školách, ale může se objevit ve specifických budovách, které budou vyhodnoceny jako rizikové.

Každá ze škol má svá vlastní pravidla a strategie. Změny v nastavení bezpečnostních opatření patří mezi rychlá opatření, ale budou následovat i střednědobé a dlouhodobé kroky. Rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková uvedla, že každá škola bude muset individuálně přistoupit k konkrétním krokům v souladu s vnímáním problému na dané škole.